Düzenli tüketildiğinde vücuttaki nikotini temizleyecek besinler

1-SU

Her gün bol bol su içmek, vücudunuzun temizlenmesi ve hücrelerin yeilenmesi için oldukça önemlidir. Bu sebeple su, vücudunuzda biriken toksinlerin içindeki nikotini temizlemeye de yardımcı olacaktır.

2- HAVUÇ

Nikotinin zararlı etkilerine karşı havuç suyu içebilirsiniz. Havuç suyu, sigara nedeniyle yaşlanan cildinizin yenilemesini ve nikotinden arınmasını sağlar.

3- KAYISI

İçerisinde bolca karoten bulunan kayısı, sigara içerken kaybettiğiniz karoteni dengelemenizi sağlayabilir.

4- ISIRGAN OTU

Bol miktarda demir ve dezenfektan özellk gösteren madde içeren ısırgan otu, nikotini vücudunuzdan atmanıza yardımcı olabilir.

5- BROKOLİ

Brokoli, vücudu birçok toksinden temizleyen antioksidanlarla doludur. C ve B5 vitaminleri açısından da zengin olan brokoli, nikotini vücudunuzdan atmanızı sağlar.

6- AHUDUDU

Ahududu, içerdiği ellagik asit sayesinde nikotin ve vücuda zararlı diğer bileşenleri ortadan kaldırabilir.

7- KİVİ

Kivi, yüksek miktarda A, C ve E vitamini içerir ve bu sayede bağışıklığı artırır. Bu da nikotinin vücutta yarattığı hasarı onarmayı sağlar.