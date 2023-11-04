Düzenli tüketildiğinde vücuttaki nikotini temizleyecek besinler
Sağlığınızı birçok yönden etkileyen sigarayı bırakırken beslenmenin önemi daha da artıyor. İşte düzenli tükettiğinizde vücudunuzdaki nikotini temizleyecek besinler...
04/11/2023
1-SU
Her gün bol bol su içmek, vücudunuzun temizlenmesi ve hücrelerin yeilenmesi için oldukça önemlidir. Bu sebeple su, vücudunuzda biriken toksinlerin içindeki nikotini temizlemeye de yardımcı olacaktır.
2- HAVUÇ
Nikotinin zararlı etkilerine karşı havuç suyu içebilirsiniz. Havuç suyu, sigara nedeniyle yaşlanan cildinizin yenilemesini ve nikotinden arınmasını sağlar.
3- KAYISI
İçerisinde bolca karoten bulunan kayısı, sigara içerken kaybettiğiniz karoteni dengelemenizi sağlayabilir.
4- ISIRGAN OTU
Bol miktarda demir ve dezenfektan özellk gösteren madde içeren ısırgan otu, nikotini vücudunuzdan atmanıza yardımcı olabilir.
5- BROKOLİ
Brokoli, vücudu birçok toksinden temizleyen antioksidanlarla doludur. C ve B5 vitaminleri açısından da zengin olan brokoli, nikotini vücudunuzdan atmanızı sağlar.
6- AHUDUDU
Ahududu, içerdiği ellagik asit sayesinde nikotin ve vücuda zararlı diğer bileşenleri ortadan kaldırabilir.
7- KİVİ
Kivi, yüksek miktarda A, C ve E vitamini içerir ve bu sayede bağışıklığı artırır. Bu da nikotinin vücutta yarattığı hasarı onarmayı sağlar.