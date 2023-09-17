Düzensiz göçmen akınından dolayı acil durum ilan edildi

İtalya'nın Akdeniz'de düzensiz göç akınına uğrayan Lampedusa Adası'nda belediye meclisi, 7 binden fazla göçmen gelmesi sebebiyle 'acil durum' ilan ettiği bildirildi.

Afrika'dan Avrupa'ya geçişte Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotası üzerinde yer alan İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası'na son 48 saatte 7 binden fazla göçmenin geldi.

Yerel ve bölgesel yetkililer acil durumla başa çıkmak için İtalyan Hükümetinden yardım talep etti. Düzensiz göç akınına uğrayan adada vatandaşlar, durumu protesto etti.