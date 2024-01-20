Düzgün, Gazimağusa’da imza etkinliği düzenledi

Gazeteci-Yazar Başaran Düzgün'ün Ekinoks Yayınları tarafından basılan beşinci kitabı ve aynı zamanda ilk romanı olan "Özgür Atlar Ülkesinde", Türkiye ve Kıbrıs'ta aynı anda okurlarla buluştu.

Kitap, çeşitli dönemleri ve olayları kapsayan yaratıcı gerçeklik tarzında yazıldı.

Başaran Düzgün, 1964 yılında Mağusa’da doğdu. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra pek çok farklı alanda aktif olarak görev aldı. Ayrıca, birçok ödüllü kitap ve makalenin de yazarıdır.

Gazimağusada Bandabuliya'da gerçekleşen kitap imzalama etkinliğinin ardından, Gazeteci yazar Başaran Düzgün kitabı nasıl ve nelerden ilham alarak yazdığını söyleşiye katılanlara aktardı.