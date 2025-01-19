Düzkaya cezalı futbolcu oynattı, Gençler Birliği itirazda bulunuyor

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19/01/2025

Düzkaya cezalı futbolcu oynattı, Gençler Birliği itirazda bulunuyor

Daikin Kıbrıs Kupası 1.turunda bugün Birinci Lig temsilcisi Düzkaya, Süper Lig ekibi DND Larnaka Gençler Birliği’ni 6-2 mağlup etmesine rağmen büyük bir hata yaptı.

Ligde ilk yarının son haftasındaki Çanakkale maçında çift sarı karttan kırmızı kart gören Ali Tüfekçi'ye sonrasındaki ilk resmi müsabaka olan bugünkü Gençler Birliği maçında 90 dakika görev veren Düzkaya hükmen mağlubiyet alma noktasına geldi. Gençler Birliği yöneticileri gelişmeyi tespit ederek yarın Futbol Federasyonu’na itiraz başvurularını yapacaklarını açıkladılar.

10 Ocak tarihinde yayımlanan Disiplin Kurulu genelgesinde bir maç ceza aldığı görülen Ali Tüfekçi'nin bugünkü Gençler Birliği karşılaşmasında cezasını çekmesi gerekiyordu. Çift sarı karttan kırmızı kart cezalarının ayni kategoride çekileceği düşüncesiyle hata yapan Düzkaya, 6 golle turu geçtiği Kıbrıs Kupası'ndan bu gelişmeler ışığında hükmen mağlubiyetle elenmesi gündeme geldi.

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TAGS: Düzkaya cezalı futbolcu oynattı, Gençler Birliği itirazda bulunuyor
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