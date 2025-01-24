Düzkaya Hükmen Mağlup, Gençler Birliği 2.Turda

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu, 18-19 Ocak 2025 tarihleri arasında oynanan Daikin Kıbrıs Kupası ve Puma Kadınlar Ligi müsabakalarına ilişkin kararlarını açıkladı. Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan kurul, kırmızı kart cezaları ve disiplin ihlalleri hakkında hükme bağladı.

Kırmızı Kart Cezaları

Kurulun kararıyla, kırmızı kart gören futbolculara şu cezalar verildi:

Mustafa Soytürk (Esentepe KKSK): 2 maç

2 maç Cuma İlkbahar (Hamitköy ŞHSK): 1 maç

1 maç Eren Aksal (Türk Ocağı Limasol SK): 1 maç

1 maç Sergülen Rüstemoğlu (Yalova SK): 1 maç

Disiplin Kurulu Kararı

19 Ocak 2025’te oynanan Daikin Kıbrıs Kupası 1. Tur Düzkaya KOSK – DND Larnaka Gençler Birliği SK maçına ilişkin DND Larnaka Gençler Birliği SK'nın yaptığı itiraz sonucu, Düzkaya KOSK takımına yönelik disiplin cezası verildi.

Yapılan incelemede, Düzkaya KOSK’un 113958 lisans numaralı futbolcusu Ali Tüfekçi’nin, 10 Ocak 2025 tarihli Disiplin Kurulu kararıyla aldığı 1 maçlık cezasını tamamlamadan müsabakada oynadığı ve isim listesinde yer aldığı tespit edildi. Bu durumun KTFF Müsabaka Talimatı’nın 24. Maddesi’nin (f) bendi kapsamında ihlal olduğu belirlendi.

Kurul, bu ihlale dayanarak: