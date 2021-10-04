Düzkaya-İncirli maçı sonrası şok gelişme

Hafta sonu Çatalköy Nihat Bağcıer Stadında Düzkaya ile İncirli arasında oynanan ve 0-0 eşitlikle sonuçlanan Aksa Birinci Lig maçına İncirli Kulübü itiraz ediyor.

Karşılaşmada Düzkaya'nın TC statüsünde iki futbolcu oynattığını ileri süren İncirli maçın kendi lehlerine 3-0 hükmen galibiyet olarak tescil edilmesini istiyor.

Düzkaya cephesi ise TC'li futbolculardan birisini yabancı kontenjanından olduğunu diğerinin ise yerli statüsünde oynadığını ve ligin ilk iki haftasında da bu iki futbolcunun aynı anda görev yaptıklarını savunuyor.

Ancak ilk iki maçta bu futbolcuya itiraz edilmediği için konunun gündeme gelmediği ve Düzkayanın bu maçta ceza alması durumunda bile bunun o maçları etkilemeyeceği belirtiliyor.

Maç oynanırken Futbol Federasyonu yetkililerine ulaşan Düzkaya yöneticileri yapılan itirazı duyduklarını federasyonun incirliyi haklı görmesi durumunda takımı sahadan çekmekle tehdit ettiler.

Futbol Federasyonu yetkilileri olayın bilgilerine geldiğin ancak resmî şikayet yapılmadan konu ile ilgili konuşmak istemediklerini söyleyerek gelişmeleri takip ettiklerini vurguladılar.

Federasyonun bu konuda vereceği karar İncirli lehine olursa 3'te 3 yaparak puanını 9'a yükseltecek olan İncirli ligin zirvesine yükselirken, tek puanını alan Düzkaya bu puanın silinmesi durumunda 3 maç sonunda puansız olarak ligin dibine inecek.

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04/10/2021 08:52