Düzkaya, Topaloğlu ile devam ediyor

Düzkaya teknik direktör Hasan Topaloğlu ile yeniden anlaştı.

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10/07/2022

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Düzkaya, Topaloğlu ile devam ediyor

AKSA Birinci Lig temsilcisi Düzkaya teknik direktör Hasan Topaloğlu ile yeniden anlaştı.
 Geçtiğimiz sezon Topaloğlu'nun göreve gelmesiyle başarılı performansıyla dikkat çeken Düzkaya'da istikrardan yana karar alındı.
 Başkan Vedat Hacıabitoğlu ve asbaşkan Sıtkı Demirağcı ile görüşen Topaloğlu yeni sezonla ilgili proje ve transfer planlarını sunarken anlaşmaya varıldı.
 Hasan Topaloğlu'nun teknik heyetinde yardımcı antrenörler Hüseyin Dorak ile Hüseyin Yaralıoğlu, kaleci antrenörü olarak Çağatay Gürler görev yapacak.

10/07/2022 13:40
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TAGS: Düzkaya, Topaloğlu, aksa, lig,
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