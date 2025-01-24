Düzkaya ve Lefkoşa Masterlerinden Anlamlı Maç

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24/01/2025

Düzkaya ve Lefkoşa Masterlerinden Anlamlı Maç

Düzkaya Masterleri ve Lefkoşa Masterleri, 25 Ocak Cumartesi günü unutulmaz bir karşılaşmaya imza atacak. Saat 14:30'da Nihat Bağcier Stadyumu'nda oynanacak olan "Masterler Anı Maçı," Salih Yıldırım ve Nusret Soyumert'in anısına düzenleniyor.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleşecek bu özel etkinlikte, geçmişte futbol camiasına önemli katkılar sağlayan ve büyük bir sevgiyle anılan Yıldırım ve Soyumert'in hatıraları yaşatılacak.

Tüm sporseverler, hem rekabet dolu bir futbol maçı izlemek hem de iki değerli ismi anmak için bu anlamlı etkinliğe davet edildi. 

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