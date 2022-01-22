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Düzkaya play off hedefiyle hazırlanıyor

AKSA Birinci Lig'de ilk yarıyı 18 puanla 10.sırada tamamlayan Düzkaya ikinci yarıya yoğun tempoda hazırlanıyor.

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22/01/2022

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Düzkaya play off hedefiyle hazırlanıyor

AKSA Birinci Lig'de ilk yarıyı 18 puanla 10.sırada tamamlayan Düzkaya ikinci yarıya yoğun tempoda hazırlanıyor.
 Acapulco Sports Park'ta beş günlük kampı bugün sona erecek Çatalköy temsilcisinde teknik direktör Hasan Topaloğlu ve ekibi günde çift idmanla yükleme yaptı.
 Sezona kötü başlayan, 8.haftada Hasan Topaloğlu'nun göreve gelmesiyle ilk yarıyı play out çizgisi üzerinde tamamlayan Düzkaya'da hedef play off'lara kalmak.


 Türkiye vatandaşı kontenjanında golcü Muhammet Savaşçı'yı kadrosuna katan, Mete Sağır, Ümit Genç, Kaan Arsu, Mustafa Akış ve Boran'ı transfer ederek kadrosunu güçlendiren Düzkaya, play off hattına olan 8 puanlık farkı kapatmayı hedefliyor.
 Hasan Topaloğlu, kadrolarını genişletip güçlendirdiklerini özellikle ofansif anlamda alternatiflerinin arttığını belirterek takım bütünlüğü olgusunda iyi durumda olmanın avantajlarını sahaya yansıtmak istediklerini belirtti. 
Uzun vadeli düşündüklerini vurgulayan Topaloğlu, bu sezon üst sıraları zorlayacaklarını, gelecek sezonun da planlamasını yaptıklarını söyledi.

22/01/2022 14:39
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TAGS: düzkaya, spor,
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