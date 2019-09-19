Düzkaya'dan sürpriz transfer

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Düzkaya, Gilles Binya'yı kadrosuna dahil etti.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Baf Ülkü Yurdu'na 5-1 mağlup olarak lige kötü bir başlangıç yapan Düzkaya, önemli bir ismi kadrosuna kattı. Girne temsilcisi, son iki sezondur Merit Alsancak Yeşilova forması giyen ve Türkiye'de önemli kulüplerde top koşturan savunma oyuncusu Gilles Binya'yı kadrosuna kattı. Binya az önce Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nda yeni takımına imza attı.

19/09/2019 16:25