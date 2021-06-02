Düzova’daki patlamada ağır yaralanan Semagezdi’nin tedavisi sürüyor

Düzova’da meydana gelen patlama sonucu ağır yaralanan Mehmet Semagezdi ile ilgili polis açıklama yaptı.

Polis basın subaylığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün saat 13.40 sıralarında Düzova’da sakin Mehmet SEMAGEZDİ(E-62) ikametgahının avlusu içerisinde muhtemelen spiral makinesi ile demir hurda yığınlarını kesmekte olduğu bir sırada henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı oluşan patlama sonucu ağır yaralanarak kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürmektedir. Soruşturma devam etmektedir.

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02/06/2021 15:34