Dwayne Johnson'dan çocukken çikolata aşırdığı dükkana ziyaret: Hepsini satın aldı

Dwayne Johnson, eskiden düzenli olarak hırsızlık yaptığını söylediği bir marketteki tüm çikolatalı barları satın alarak çocukluğunda yaptığı yanlışı düzeltti.

Independent Türkçe’nin haberine göre, oyuncu, çocukluğunda ABD'nin Hawaii eyaletinin Honolulu kentinde yaşıyordu. Görünüşe göre oradayken, antrenmandan önce yerel marketten çikolata çalmayı alışkanlık haline getirmiş.

Johnson, 28 Eylül Pazartesi günü sosyal medyada paylaştığı bir videoda yaptıklarını ve şimdi bunu telafi etme kararını açıkladı.

Oyuncu marketin önünden, "Şimdi yapmaya hazırlandığım şeyi yapmak için onlarca yıldır bekliyorum" dedi.

Seslendirmeye devam eden Johnson şöyle konuştu:

14 yaşındayken, her gün bu markette durur ve büyük boy bir çikolatalı bar çalardım çünkü satın almaya param yetmezdi.

Bu benim antrenman öncesi yiyeceğimdi. Bunu neredeyse bir yıl boyunca her gün yaptım. Geri dönüp o raflardaki tüm çikolatalı barları satın almam gerekiyordu.

Şaşkın müşteriler ve çalışanların bakışları arasında, Black Adam yıldızı raflardaki tüm çikolatalı barları topladıktan sonra parasını ödemek üzere kasaya götürdü.

Market çalışanı tüm çikolataları saydıktan sonra oyuncunun, o sırada dükkanda bulunan tüm müşterilerin alışverişini ödemeyi teklif etmesi, alçakgönüllü müşterilerin çok hoşuna gitti.

Ardından çikolata poşetini kasanın yanına bırakarak çalışana, çikolatalı barları çalacak gibi görünen biri olursa, ona ön taraftaki parasını ödediği poşetten bir tane almasını söylemesini tavsiye etti.

Marketten ayrıldıktan kısa süre sonra Johnson, geri ödemenin kendisine verdiği keyiften bahsetti.

Sırıtarak, "Eve ve bu markete dönüp bunu yapmak istediğim onlarca yılın ardından yaptığımı telafi etmek gerçekten çok iyi hissettirdi" dedi.

Eski WWE güreşçisi, videonun altına, "Geçmişi ve yapmış olabileceğimiz bazı aptalca şeyleri değiştiremesek de arada bir duruma biraz telafi edici bir iyilik notu ekleyebilir ve belki de birtakım yabancıların yüzünde kocaman bir gülümseme bırakabiliriz" diye ekledi.

Johnson, filmlerinin yanı sıra sosyal medyada paylaştığı, genellikle ailesini, rasgele iyilik hareketlerini ve hayranlarıyla etkileşimlerini içeren iyi hissettiren videolarla da tanınıyor.

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01/12/2022 22:01