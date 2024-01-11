Dzeko gol krallığı yarışında farkı açtı

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 7-1 mağlup eden Fenerbahçe, zirvedeki yerini korurken mücadeleye sarı-lacivertlilerin Boşnak santrforu Edin Dzeko damga vurdu.

Müsabakanın 11. dakikasında penaltıdan kaydettiği golle takımını öne geçiren 37 yaşındaki oyuncu, 32. dakikada ve 40. dakikada birer gol daha kaydederek hat-trick yaptı.

Geçtiğimiz hafta İstanbulspor maçında da ağları sarsan tecrübeli santrfor, üst üste 2 maçta gol atmayı başardı.

Dzeko ayrıca Gaziantep FK ve Pendikspor'un ardından Konyaspor'a da bir maçta 1'den fazla gol atmış oldu.

Ligde sarı-lacivertlilerin oynadığı son 5 maçın 4'ünde gol bulan Edin Dzeko, bu gollerle ligdeki gol sayısını da 16'ya çıkardı ve gol krallığı yarışında farkı açtı.

Gol krallığı yarışında son haftalarda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 12 golle 2. sırada bulunuyor.

Mondhome Kayserispor'un Senegalli forveti Mame Thiam ise 11 golle Icardi'yi takip ediyor.