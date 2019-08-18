E-sigara alarm veriyor!

ABD’nin birçok eyaletinde akciğerlerinde yaşadıkları problem nedeniyle hastaneye giden e-sigara kullanıcıları, elektronik sigara hakkındaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

ABD’de son bir ayda, en az 6 eyalette çoğunluğu genç yetişkinlerden oluşan 50 kişinin akciğer problemleri nedeniyle hastanelere müracaat ettiği bildirildi. Bu hastaların tek ortak noktasının elektronik sigara kullanmaları olduğunu belirten sağlık yetkilileri, nefes alma güçlüğünden e-sigara ve ürünlerini sorumlu tutuyor. Söz konusu vakalar arasında e-sigaraya bağlı ölüm bulunmuyor ancak ölüme çok yaklaşan birkaç vakanın olduğu belirtiliyor. Bazı hastalar akciğerlerinde yaşadıkları problemi kalp krizine benzetirken, bazıları ise griple benzerlikler gösterdiğini ifade ediyor.

KESİK NEFES ALMA VE GÖĞÜS AĞRISI

Hastaların şikâyetleri arasında kesik kesik nefes alma, bitkinlik, göğüs ağrısı ve kusma bulunuyor. Doktorlar, hastalığı ‘vücudun yakıcı bir maddenin solunması sırasında verdiği’ tepkiye benzetiyor. ABD’nin Wisconsin eyaletinden sağlık yetkilileri temmuz ayından beri aynı şikâyetlerle gelen 15 vakayla karşılaştıklarını belirtirken New York’ta da 10 vakanın incelemeye alındığı açıklandı. ABD medyasında çıkan haberlere göre bu hastaların hangi e-sigara ürünlerini kullandığı bilinmiyor ancak solunan maddeler arasında nikotin ve esrarın ana kimyasal maddesi THC de bulunuyor. E-sigara, tütün ürünleri arasında ‘en az zararlısı’ olarak pazarlansa da ‘zararsız’ olduğuna yönelik bulgu bulunmuyor.