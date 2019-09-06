E-ticaret günümüzün teknolojisinde en çok kullanılan araçlardan biridir. Herhangi bir firma ya da ürün satabilecek bir kişi, ürünlerini internet ortamında satabilir. Ancak e-ticaret yazılımı konusunda dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. İlk olarak ürün, firma standartları ve internet güvenliği konusunda e-ticaret yazılımı satın alırken dikkat edilecek 5 nokta bulunmaktadır.

Güvenlik Önlemleri

Bir e-ticaret sitesi yazılımı için güvenlik en önemli önceliklerden biridir. Güvenlik prosedürleri ve yazılım için kullanılan güvenlik şifrelemelerine e-ticaret yazılımı satın alırken dikkat edilecek 5 nokta içerisinde ilk sırada yer verilmelidir. E-ticaret yazılımı için genel olarak ödeme sayfaları için 128 bit SSL şifreleme sistemi bulunurken, tehditlere karşı Firewall, IDS ve IPS sistemleri yer alır. Bu tehditler yedekleme sistemlerine karşı yapılacak olan saldırılar içindir. Raid5 ise sunucular için kullanılan güvenlik önlemidir. Yazılım satın alırken bu özelliklere dikkat etmeniz gerekmektedir.

Tasarım Değişikliği

E-ticaret sitelerinin iyi bir kullanıcı deneyimi için estetik görünmesi gerekmektedir. Aynı zamanda tasarım ayarları, e-ticaret yazılımını aldıktan sonra da değişiklik yapmaya uygun olmalıdır.

Sanal Pos Güvenliği

Online ödeme sistemleri internetin getirilerinden biridir. Online olarak kredi kartı ya da banka kartı ile kullanıcılar istedikleri şekilde ödeme yapabilmeliler. Bu nedenle e-ticaret yazılımı satın alırken dikkat edilecek 5 nokta içerisinde, sanal pos 3D Güvenlik önlemine dikkat edilmeli ve siteye iyi bir şekilde entegre edilebiliyor olmalıdır. Detaylar için tıklayınız.

Yönetim Paneli Kontrolü

Yönetim paneli her site için olmazsa olmazdır. Ancak karmaşık ve istenilene sahip olmayan bir yönetim paneli kapsamında e-ticaret siteniz için doğru işlemler yapmanız mümkün olmayacaktır. Bu nedenle site üzerinde değişikliler yapabilmek için satın alınan e-ticaret yazılımının yönetim paneli sistemi için eğitim verilmelidir.

SEO

Google ve diğer arama motorları sitenizi üst sıralara çıkarmak için SEO sistemlerini kurmuştur. Bu SEO sistemleri ile ürünleriniz, siteniz daima ilk sayfada ve üst sırada çıkacaktır. Bu nedenle e-ticaret yazılımı satın alırken dikkat edilecek 5 nokta konusunda site içi SEO yazılımı olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

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