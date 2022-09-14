E-Vize Otomasyon Sistemi İçin Bütçe Onayı Alındı

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler başkanlığında geniş katılımlı güvenlik toplantısı yapıldı. Bugün saat:14.00’de İçişleri Bakanlığı toplantı salonunda İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in davetiyle gerçekleştirilen genişletilmiş güvenlik toplantısında, ülke güvenliği ve kamu huzurunun korunması amacıyla yürütülecek çalışmaların planlanması, paydaş kurumlarla işbirliği içerisinde muhaceret sistemlerinin entegre bir yapıya kavuşturulması, bugüne kadar alınan tedbirlere ek olarak bundan sonrası için izlenecek stratejiler ve yapılması gerekenlerle ilgili tüm paydaşlarla istişare edildiği açıklandı.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Ekim ayı içerisinde çıkacak olan Muhaceret Affı’nın ülkede kayıtlılığın sağlanması adına oldukça önemli olduğunu, bu konuda çok yönlü hareket edilerek ilgili tüm kurumlarla sürecin başarıyla tamamlanması adına istişare ederek çalıştıklarını ifade etti.

ÖZTÜRKLER, “E-VİZE OTOMASYON SİSTEMİ İHALEYE HAZIR”

Kamu huzurunun korunması adına yürütülen çalışmalar ışığında 4 ay içerisinde son güncel rakamlara göre 1500 yabancının suça karışmak veya ülkede düzensiz şekilde kalmaktan dolayı deport edildiğini açıklayan Bakan Öztürkler, “ülke huzurunu bozan yabancı kişilere yönelik sıfır toleransla hareket ediyoruz, muhaceret sistemlerinin günün koşullarına göre yapılandırılmasına yönelik çalışıyoruz, fakat esas hedefimiz ve vizyonumuz ülke huzurunu bozacak suça karışmış sakıncalı kişilerin ister öğrenci kisvesi altında gelsin, ister turist olarak gelsin daha ülkeye girmeden bir süzgeçten geçirilerek, kontrolün sağlanmasıdır”dedi.

E-VİZE OTOMASYON SİSTEMİ İÇİN BÜTÇE ONAYI ALINDI

E-Vize Otomasyon Sistemi’nin ihale hazırlıklarının ilgili tüm daire bilgi işlem sorumlularıyla defalarca yapılan uzun toplantılar sonucunda, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Birimi tarafından titizlikle hazırlandığını ifade eden Öztürkler, bugün itibariyle de E-Vize Otomasyon Sistemi için Maliye’den bütçe onayı alındığını açıkladı.

Genişletilmiş güvenlik toplantısının bir diğer önemli konusu ise, üniversitelerin öğrenci kayıtları, muhaceret işlemleri ve Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kayıt Sistemi’nde (YÖKAS) pasif - aktif öğrencilerin kontrollerinde Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı’nın (YÖDAK) tespitleri ve önerileri ile Polis Muhaceret Müdürlüğünün gördüğü eksikliklerin detaylı şekilde ele alınması oldu.

Bakan Öztürkler, Üniversitelerin kayıtlarında 30 Eylül tarihiyle birlikte bir yoğunluk yaşanmasının beklendiğini, bu yönde de hem Muhaceret Dairesi’nin hem de Eğitim

“HER KURUM ÜZERİNE DÜŞEN SORUMLULUK ALANLARINDA, HIZLICA ADIM ATACAKTIR”

Bakanlığı’nın koordineli çalışarak sistem üzerindeki eksikliklerin tespit edilerek, hızlıca düzenleme yapılacağını, günün ihtiyaçlarına cevap verecek bir sisteme kavuşmak için çok yönlü çalışıldığını belirtti.

Ülke güvenliği ve huzuru için ilgili tüm paydaşlarla birlikte çalışılacağının altını çizen Öztürkler, “E-Vize Otomasyon Sistemi’nin oluşmasında Dış İşleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın da ciddi katkıları olduğunu belirtti.

Öztürkler, Cezaevindeki yabancılara ait istatistiki verileri de toplantıya katılan kurum temsilcileriyle paylaştıklarını, muhaceret sistemlerinde yapılan çalışmalar hakkında da tüm paydaşlara bilgi verildiğini ifade ederek, ilgili kurumların sorumluluk alanlarında ne gibi adımlar atabileceklerinin de masaya yatırıldığını belirtti.

İçişleri Bakanlığında yaklaşık iki saat süren, ülke güvenliği ve kamu huzurunun korunmasına yönelik toplantıya, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, YÖDAK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ecevit Alper, Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Müdürü Behçet Çelebi, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Gökmen Davutoğlu, PGM Muhaceret Müdürü Fevzi Öztümen, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı M. Mesut Ener, İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi Müdürü Erhan Akar, Merkez Kaymakamı Hüseyin Gültekin ve tüm ilçe Kaymakamları katılmıştır.

İçişleri Bakanı Öztürkler, çok verimli geçen istişare toplantısından sonra her kurumun üzerine düşen sorumluluk alanlarında, konuşulan konular hakkında hızlıca adım atacağına inandığını ifade ederek, bu önemli konuda toplantıya katılarak, değerli bilgiler paylaşan ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

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14/09/2022 16:44