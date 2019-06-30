EA Access PlayStation 4 çıkış tarihi!

Electronic Arts, 2014'te Xbox One için çıkış yapan video oyun abonelik servisi EA Access'in Temmuz ayında PlayStation 4'e geleceğini duyurmuştu ve sonunda net tarih belli oldu.

EA Access PlayStation 4 kullanıcıları için 24 Temmuz'da hizmete açılacak. Bir aylık abonelik £3.99 - $4.99 ve bir yıllık abonelik ise £19.99 - $29.99 olacak. PlayStation 4 tarafında Türkiye fiyatları henüz belli değil. Şu anda Xbox One'da aylık 12,00 TL ve yıllık 65 TL.

EA Access aboneliği sayesinde Titanfall 2, Star Wars: Battlefront II ve Battlefield V gibi sistemin kütüphanesinde bulunan oyunları ücretsiz olarak oynayabilir, piyasaya çıkmadan yeni Electronic Arts oyunlarını 10 saat boyunca deneyebilir ve Electronic Arts alışverişlerinde yüzde 10 indirimler alabilirsiniz.

Eğer EA Access hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız aşağıda yer alan ilgili haberden detayları öğrenebilir ve aboneliğin size olan yararlarına daha derinlemesine bir bakış atabilirsiniz.