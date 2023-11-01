EAK'dan Fevzi Beyar'a 'Onur Nişanı'

ads ads ads ads
01/11/2023

ads
EAK'dan Fevzi Beyar'a 'Onur Nişanı'

Kıbrıs Rum Spor Yazarları Birliği (EAK)  ve Yunanistan Spor Yazarları Birliği (PSAT)’nin bu yıl 34’üncüsünü düzenlediği konferansı, dün akşam düzenlenen açılış töreniyle başladı. Bu yıl Kıbrıs’ta düzenlenen ve Baf’ta bulunan Atticon Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleşen açılış törenine Kıbrıslı Rum spor yazarları, Yunanistan spor yazarları ve çok sayıda davetli katıldı.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD)’nin de davetli olduğu 34. EAK-PSAT Konferansı’na KTSYD Başkanı Necati Özsoy ve Genel Sekreter Hüseyin Köprülü de katıldı. 

FEVZİ BEYAR ÖDÜL ALDI

Konferans kapsamında EAK tarafından 50’nci yıl onuruna düzenlenen ödül töreninde, spor yazarlığına uzun yıllar hizmet vermiş olan üyeler “Hizmet Ödülü” ile onurlandırılırken, EAK’ın ilk Kıbrıslı Türk üyesi Fevzi Beyar da Kıbrıs’ta iki toplumun spor kurumları arasındaki işbirliğini artırıcı çalışmalarından dolayı “Onur Nişanı”yla ödüllendirildi.

BEYAR'DAN ANLAMLI HEDİYE

Gecede onur nişanı ile ödüllendirilen Fevzi Beyar, ödül takdiminden sonra yaptığı konuşmada, EAK'a kendisine layık görülen anlamlı ödül için teşekkür etti. KTSYD üyesi de olan Beyar,  EAK'a 1985 yılında ara bölgede bir araya gelen Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum spor yazarlarının bir fotoğrafını da hediye etti.

KTSYD'YE TEŞEKKÜR

EAK Başkanı Erodotos Miltiadous ve Kıbrıs Spor Organizasyonu (KOA) Başkanı Andreas Michaelides de gecede yaptıkları konuşmalarda KTSYD Başkanı Necati Özsoy'a etkinliklerine katıldıkları için teşekkür ettiler.

01/11/2023 11:40
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: EAK, Fevzi Beyar, HABER, KKTC
MANŞETLER

HK SPOR

FIFA'dan eski İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales'e üç yıl men cezası

HK SPOR

FIFA, eski İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales'e üç yıl men cezası verdiğini duyurdu. FIFA Disiplin Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, fair-play prensiplerinin ihlali ve saldırgan davranışları kapsayan 13 numaralı disiplin kodunu ihlal ettiği gerekçesiyle Luis Rubiales'e futbolla ilgili faaliyetlerden üç yıl men cezası verilmesine karar verildi. Rubiales'in, cezaya itiraz hakkının bulunduğu da ifade edildi. Avustralya'nın Sidney kentinde FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 20 Ağustos'ta oynanan final maçında İngiltere'yi 1-0 yenerek şampiyon olan İspanya'da, madalya töreni sırasında kadın milli futbolcu Jennifer Hermoso'yu dudağından öpmesinin ardından gelen baskılarla Rubiales istifa etmiş, Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Jorge Vilda da görevinden alınmıştı. Rubiales, FIFA Disiplin Kurulunun açtığı soruşturma kapsamında 90 gün süreyle geçici olarak görevinden de uzaklaştırılmıştı. RFEF, geçici olarak başkanlığa getirdiği Pedro Rocha'nın aldığı kararla, Vilda'nın daha önceden yardımcılığını yapan Montse Tome'yi teknik direktörlüğe getirse de kadın futbolcuların federasyon içinde başka değişiklikler istemesi ve İspanya Milli Takımı'nı boykot etmesiyle sorunlar devam etmişti. Oyuncuların, "köklü değişiklikler yapılması" taleplerinin kabul edilmediği gerekçesiyle milli takıma karşı yaptıkları boykot, hükümetin araya girmesiyle 20 Eylül'de sona ermişti.
© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.