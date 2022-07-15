Easy Game başlıyor
15/07/2022
16 Temmuz Cumartesi günü saat 10:00 haftaya Cuma günü başlatılması beklenen Easy Game U13 için katılım, kura ve fikstür toplantısı gerçektiriliyor.
EASY GAME (U13) kategorisinde, basketbolu yaygınlaştırmak, U13 yaşı altı grubu altyapı basketbolcuların katılımcı ve mücadele ruhunu pekiştirmek amaçlanıyor.
Basketbol federasyonu söz konusu kategoriyi skor odaklı değil katılımcı odaklı bir şekilde gerçekleştirmeyi hedeflediğini açıkladı.
Maçlarda skor kapalı tutulacak olsada tüm oyuncuların birseysel istatistiği tutulacak.