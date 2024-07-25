Easy Lig’de Çeyrek Finaller Başlıyor

Basketbol Federasyonu ve Vedat Kaner Vakfı ortak organizesi ‘U10 Junior’ ve ‘U12 Easy Lig’de küçüklerin mücadelesinde sona gelindi.

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25/07/2024

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Easy Lig’de Çeyrek Finaller Başlıyor

Basketbol Federasyonu ve Vedat Kaner Vakfı ortak organizesi ‘U10 Junior’ ve ‘U12 Easy Lig’de küçüklerin mücadelesinde sona gelindi.
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda devam eden organizasyonda U 10 Junior Lig’de maçlar tamamlanırken U 12 Easy Lig’de grup maçları tamamlandı ve çeyrek final karşılaşmaları yarın oynanacak.
Finalistler belirleniyor
Çeyrek finallerde yarın saat 10.00 Kıvılcım Gençlik Gücü – Yakın Doğu Üniversitesi (E), saat 11.30 Levent (K) – Up Basketbol Akademy,  saat 13.00 Necat British – Alsancak 2 ve saat 14.30 Levent erkek – Kıvılcım Gençlik Gücü kız takımları yarı finale kalma mücadelesi verecekler.
Basketbol Federasyonu'nun yayın sponsoru Kuzey Kıbrıs Web Tv’den çeyrek final, yarı final ve finaller naklen yayınlanacak.
27 Temmuz’da organizasyon tamamlanıyor
U 12 Easy Lig’de 27 Temmuz Cumartesi günü sabah bölümünde önce yarı finalistler karşılaşacak. Bu maçları kazanacak takımlar15.00’de finalde mücadele edecekler. 
Final karşılaşmasının ardından hem U 10 Junior Lig hem de U 12 Easy Lig’de yer alan tüm sporculara Basketbol Federasyonu ile Vedat Kaner Vakfı tarafından katılım sertifikaları takdim edilecek.

 

25/07/2024 10:55
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TAGS: Easy Lig
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