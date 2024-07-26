Easy Lig’de son gün yarın

Basketbol Federasyonu ve Vedat Kaner Vakfı ortak organizesi ‘U10 Junıor’ ve U12 Easy yarın tamamlanıyor.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda devam eden organizasyonda U 10 Junior Lig’de maçlar tamamlanırken U 12 Easy Lig’de yarı finaller yarın oynanacak.

Turnuvanın finali ise saat 15.00’de yapılacak ve organizasyon tamamlanacak.

Basketbol Federasyonu’nun yayın sponsoru Kuzey Kıbrıs Web Tv’den yarı final ve finaller naklen yayınlanacak.

U 12 Easy Lig’de yarın sabah bölümünde önce yarı finalistler karşılaşacak. Bu maçları kazanacaklar 15.00’de finalde mücadele edecekler.

Final karşılaşmasının ardından hem U 10 Junior Lig hem de U 12 Easy Lig’de yer alan tüm sporculara Basketbol Federasyonu ile Vedat Kaner Vakfı tarafından katılım sertifikaları takdim edilecek.