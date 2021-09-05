Ebrar Karakurt olay paylaşımı sildi: ‘Bizi karalamak isteyenler…’

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda Hollanda’yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımız üçüncülük madalyasını alırken, yıldız oyuncu Ebrar Karakurt maç sonu yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.

Daha önce kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaştıktan sonra saldırıların hedefi olan başarılı sporcuya birçok kesimden destek yağmıştı. Avrupa Şampiyonası’nın en skorer 5. oyuncusu olarak etkili bir performans sergileyen genç sporcu, Hollanda maçından sonra “Bizi karalamak isteyenler Avrupa 3.’sü oluşumuzu ağlayarak günlüklerine yazabilirler” ifadelerini kullandı.

Ebrar Karakurt’un bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni alırken yıldız sporcu daha sonra bu paylaşımı sildi.

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05/09/2021 11:32