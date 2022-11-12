Son zamanlarda Kuzey Iraklı sevgilisi Rassan Khowknaw ile evlilik hazırlığı yaptığı konuşulan Ebru Gündeş sosyal medya sayfasını aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Ebru Gündeş, son olarak paylaştığı gençlik fotoğrafıyla takipçilerini maziye götürdü.

Bir çocuğunun babası Reza Zarrabile evliliğini bitiren sevilen şarkıcı Ebru Gündeş'in bir süredir aşk yaşadığı Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile evlilik hazırlığı yaptığı ileri sürüldü.

Ebru Gündeş gençlik fotoğrafını paylaştı

Özel hayatıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Gündeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gündeş, gençlik fotoğrafını yayınladı.

Mini etekli pozunu paylaşan şarkıcı, "Hiç değişmediğim doğrudur. Her yaşımın vazgeçilmezi Türk kahvesi" notunu düştü.

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12/11/2022 18:11