Ebru Gündeş ile Armağan Çağlayan buluştu

Armağan Çağlayan, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla akciğer kanserine yakalandığını duyurmuştu. Ameliyat olan Çağlayan’ın bu süreçteki en büyük destekçisi, yakın dostu Ebru Gündeş olmuştu.

Gündeş “Canım Armağan’ım, güzel yürekli arkadaşım… Senin üstesinden gelemeyeceğin hiçbir şey olduğuna inanmıyorum. Yıllardır beyninde üç tane klipsle, ikinci hayatını yaşayan benden çok daha güçlü ve inatçı olduğunu da biliyorum. Dolayısıyla bu sürecin sonunda kazananın sen olacağından en ufak bir şüphem yok. Her zaman yanındayım. Dualarım seninle” ifadelerini kullanmıştı.

Armağan Çağlayan, önceki akşam Ebru Gündeş’i sahne aldığı mekanda dinlemeye gitti. Kuliste bir araya gelen ikili fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Çağlayan’ın yayınladığı kare sosyal medyada gündem oldu.

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22/12/2022 10:40