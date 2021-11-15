Ebru Gündeş, pandemide otelde kalmamak için Kıbrıs’ta ev aldı

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15/11/2021

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Ebru Gündeş, pandemide otelde kalmamak için Kıbrıs’ta ev aldı

Şarkıcı Ebru Gündeş, hafta sonları Kıbrıs’ta sahne alıyor. Sıklıkla Kıbrıs’a gidip gelen Ebru Gündeş, pandemi sebebiyle otelde kalmak istemediği için Kıbrıs’tan ev aldı.

Şarkıcı Ebru Gündeş, hafta sonları Kıbrıs’ta sahne alıyor. Sıklıkla Kıbrıs’a gidip gelen Ebru Gündeş, pandemi sebebiyle otelde kalmak istemediği için Kıbrıs’tan ev aldı. sanatçı virüs korkusu yüzünden sık sık kalabalıkların olduğu otellerde konaklamak istemiyor.

Yavru vatan Kıbrıs’tan kendine iki katlı, bahçeli bir ev alan Gündeş, artık otel yerine evinde kalıyor. Gündeş, işleri olmadığı dönemlerde kızıyla yeni evinde vakit geçiriyor.

15/11/2021 15:23
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TAGS: Ebru Gündeş, Kıbrıs, magazin, konser
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