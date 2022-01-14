Ebru Gündeş ve Hadise açıklaması

O Ses Türkiye’nin jürisine Hadise’nin olaylı vedası ve Ebru Gündeş’in yeniden jüri koltuğuna oturması konusunda açıklamada bulunan Acun Ilıcalı, "Ebru Gündeş’i Hadise’ye tercih etmedim" diye konuştu.

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye’nin jürisine Hadise’nin olaylı vedası ve Ebru Gündeş’in yeniden jüri koltuğuna oturması konusunda da ilk kez konuştu. 40 programına açıklamalarda bulunan Ilıcalı, 'Ebru Gündeş’i Hadise’ye tercih ettiniz mi' sorusuna yanıt verdi.

Ilıcalı, “Ebru Gündeş’i Hadise’ye tercih etmedim. Bir kere Hadise, O Ses Rap’te var, gözden kaçıp da konuyu başka yere taşımak isteyen gözler olabilir… O Ses Rap projemiz var, Hadise orada yer alacak, aynı ismi 2 yerde kullanma şansımız yok" dedi.

"Dikkat ederseniz biz O Ses Rap’e geçen sene başladık ve geçen sene de jüri üyemiz Hadise’ydi" diyen Ilıcalı, "Hadise’yi biz rapçi olmamasına rağmen O Ses Rap’e koyduk ki, bu şu demek oluyor, rapçi olmamasına rağmen Hadise’yi rap’e koyuyorsak bizim Hadise’ye olan güvenimizi gösteriyor ve aramızdaki ilişkinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor" açıklamasında bulundu.

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14/01/2022 11:35