Ebru Gündeş'ten kızına dudak uçuklatan servet

Şarkıcı Ebru Gündeş, Kanlıca'da yer alan 250 milyon lira değerindeki yalısını Reza Zarrab'tan olan 14 yaşındaki kızı Alara'nın üzerine yaptı. Geçtiğimiz yıl iş insanı Murat Özdemir ile evlenen Gündeş'in bir süredir Dubai'de yaşadığı bilinirken, ünlü şarkıcının yatırımlarının büyüklüğü dudak uçuklatan türden.

Geçtiğimiz yılın şubat ayında iş insanı Murat Özdemir ile evlenerek dördüncü kez nikah masasına oturan 50 yaşındaki şarkıcı Ebru Gündeş, aldığı sürpriz karar ile Dubai'ye taşınmış ve eşiyle birlikte aylık kirası 17 bin dolar olan ultra lüks bir malikane tutmuştu.



Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre, eski eşiyle olan birlikteliğinin yanı sıra müzik yoluyla elde ettiği servetini çeşitli yatırım araçlarında değerlendiren Gündeş'in büyükbaş hayvancılık tesisleri ve çok sayıda gayrimenkul yatırımı yaptığı belirtilirken, son olarak Reza Zarrab'tan olan kızı 14 yaşındaki Alaraya'ya bıraktığı servet dudak uçuklattı.

Dubai'de yaşayan Gündeş, İstanbul'un en değerli bölgelerinden Kanlıca'daki ikiz yalılarının tapusunu kızının üzerine yaptı. Emlak değerlemelerine göre yalıların toplam değerinin 250 milyon lirayı aşması beklenirken, Türkiye'ye sadece konserler için gelen Gündeş'in Acarkent'te 3.5 katlı, havuzlu bir lüks villada kaldığı biliniyor.