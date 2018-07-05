HABER KIBRIS

Ebru Polat'ın, Kim Kardashian pozu 

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05/07/2018

Ebru Polat'ın, Kim Kardashian pozu 
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Güzelliğiyle sosyal medyada şov yapan şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından yaptığı Kim Kardashian pozuyla ortalığı salladı. Ebru Polat, Instagram hesabındna paylaştığı resmin altına "Kenarından köşesinden azıcık da olsa, olmuş mu" notunu düşerek Kim Jardashian'ı etiketledi. İşte o paylaşım...

"AZICIK DA OLSA, OLMUŞ MU?"

Ebru Polat'ın cesur pozu, kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı. Polat paylaşımın altına "Kenarından köşesinden azıcık da olsa, olmuş mu?" yazdı.

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TAGS: ebru polat
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