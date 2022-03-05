Ebru Salkım: Herkesin videolarımdan faydalanmasını istiyorum

20 Yaşındaki Ebru Salkım, ‘Doğal Sağlık ve Bakım’ isimli Youtube kanalıyla kısa zamanda büyük beğeni topladı.

‘Doğal Sağlık ve Bakım’ isimli Youtube kanalında, ev ortamında, herkesin bulabileceği malzemelerle doğal sağlık ürünleri hazırlayan Ebru’nun videoları beğeniyle izleniyor.

Üniversiteye hazırlandığını ve sağlık üzerine eğitim almak istediğini belirten Ebru, “Doğal Sağlık ve Bakım’ isimli Youtube kanalımı açmadan önce zayıflamak amacıyla kendim için detoks içecekleri hazırlıyordum. Bu hazırladığım içeceklerin hem etkisini hem de faydasını gördüğüm için, bu bilgilerimi herkesle paylaşmak istedim” diyerek, bu nedenle Youtube kanalını açtığını ve severek çektiği bu şekilde yararlı içerikleri hazırlamaya devam edeceğini ifade etti. Youtube platformunda daha da güzel işler yapmak istediğini ve hedefleri olduğunu kaydeden Ebru, “Herkesin videolarımdan faydalanmasını istiyorum” dedi.

Ebru Salkım’ın ‘Doğal Sağlık ve Bakım’ kanalını takip etmek ve içerikleri izlemek için tıklayınız

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05/03/2022 16:46