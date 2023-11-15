Ebru Şallı 'Berom' diyerek paylaştı, yorum yağdı

Eski manken Ebru Şallı, iş insanı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren ile verdiği pozu Instagram hesabından “Berom, hazinem” notuyla paylaştı.

Binlerce beğeni alan fotoğrafa “Ana oğul değil, abla kardeş gibiler”, “Beren çok canlar yakacak”, “Maşallah çok yakışıklı” gibi yorumlar yapıldı.10 yaşındaki oğlu Pars’ı 2020 yılında lenfomadan kaybeden Ebru Şallı, zor günler yaşamıştı.

Şallı, “Terapilerle ayakta durmayı öğrendim. Şöyle bir şey bekleniyor, bunu hissediyorum: Ebru Ponçiğini kaybetti, artık o da ölür. Olması gereken bu. Hiç kimse benden ölmemi beklemesin. Ben yaşadığım acıyı kendim biliyorum. Bunun hesabını kimseye vermek zorunda değilim” ifadelerini kullanmıştı.