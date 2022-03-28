Ebru Şallı söylentilere son noktayı koydu

Boşanacakları konuşulan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş birlikte Dubai'ye gitti.

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28/03/2022

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Ebru Şallı söylentilere son noktayı koydu

Uğur Akkuş hapse girip çıktığı haberleriyle gündeme gelmiş, ardından Ebru Şallı’nın sosyal medya hesabından eşinin soyadını silmesi ayrılık dedikodularına yol açmıştı.

Geçen gün İstinye’de yedikleri yemek sonrasında verdikleri el ele fotoğraflar ve açıklamalar ile iddiaların asılsız olduğunu ispat etmeye çalışan çift buz kez de Dubai’ye kaçtı.

Uğur Akkuş ve eşi Ebru Şallı, özel bir uçak ile Dubai yolculuğu sırasında çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından “Nereye uçuyoruz acaba” ve “Kaçıyoruz” mesajlarıyla paylaştı. Çift  daha sonra da Dubai'den paylaşımlar yaptı.

Çiftin iş seyahatine çıktığı, yapacakları görüşmelerin ardından Abu Dabi’ye geçeceği öğrenildi.

28/03/2022 12:18
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TAGS: Ebru Şallı, Uğur Akkuş
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