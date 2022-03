Ebru Şallı'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt!

2019 yılında Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş bir süredir Türkiye'de bulunmuyor. 2011 yılında Kuveytli yatırımcıları dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı ileri sürülmüştü.

Mahkeme kararıyla Uğur Akkuş'un evi ile ofisine haciz gittiği, ünlü çiftin bu dava nedeniyle ülkeye dönmeyeceği ve Amerika'ya yerleştikleri iddia edildi.

"HİÇ UMURSAMIYORUZ BUNLARI"

Hakkındaki dedikoduları yalanlayan Akkuş, "Valla şöyle söyleyeyim şu zamana kadar 65 ülke gezdim, her sene dünyanın her yerine gidiyoruz. Her gittiğimizde böyle şeyler çıkıyor, hiç umursamıyoruz bunları. Son iki yıldan beri her gün bir haciz geliyor ama bunlar doğru değil" demişti.

20/03/2022 14:09