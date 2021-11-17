Ebru Şallı'nın eşine hapis cezası: Kuveytli iş insanlarını 20 milyon dolar dolandırdı

Manken Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istenen nitelikli dolandırıcılık davasında karar verildi.

Odatv’nin edindiği bilgilere göre Akkuş, Kuveytli iş insanlarını 20 milyon dolar dolandırdığı gerekçesiyle iki kez 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılarak hakkında toplamda 8 yıl 4 ay hapis cezasına hükmedildi.

Kuveytli iş insanlarının şikayeti üzerine açılan davada mahkeme, Akkuş’u birlikte çalıştığı isimlerle birlikte, 'İstanbul Bebek ve Galata mevkilerindeki binaların yatırım yapılması, Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıstıran mevkiindeki arsaların yatırım amaçlı satın alınması ve İzmir Çeşme’de bulunan müşterek hisseli arsanın turizm yatırımı amaçlı ortaklaşa satın alınması bahanesiyle' dolandırıcılık suçunu işlediğine hükmetti.

Söz konusu iddiaların ticari yönüyle irdelendiği soruşturma sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavvekili Hasan Yılmaz’ın hazırladığı iddianameye göre aralarında sanık Aswar Şems Gayrimenkul Proje Yönetimi ve Danışmanlık şirketi sahibi Uğur Akkuş’un da yer aldığı 7 kişi hakkında nitelikli dolandırıcılıktan 10 yıla kadar hapis cezaları istendi.

Odatv'nin haberine göre, Uğur Akkuş ile birlikte Aswar Şems danışmanlık şirketi yetkilisi olan Omar Ash Alrashid, Retail Three Mağazacılık şirketi yöneticisi Ferhat Ferhangil, Retail Three Mağazacılık şirketi yöneticisi Omar Fakhri Albarzinji, IF Proje İletişim Reklamcılık şirketi yetkilisi İhsan Kiper, Lüleburgaz’da arsa sahiplerinin temsilcisi olduğu iddia edilen Ahmet Kaya Karatün yargılananlar arasında bulunuyordu.

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17/11/2021 10:43