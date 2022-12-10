Ebru Şallı'nın oğluyla paylaşımına yorum yağdı

Eski model Ebru Şallı, Harun Tan ile birlikteliğinden olan oğlu Beren ile verdiği pozu sosyal medya hesabında paylaştı.

3.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaşım yapan Şallı'ya birçok beğeni ve yorum yağdı.

Şallı'nın oğlu Beren ile fotoğrafına "Ne çabuk büyümüş", "Size çok benziyor" ve "Ana oğul değil, abla kardeş gibisiniz" gibi yorumlar yapıldı.

Paylaşımına "Zamansız aşkım, Berom" notunu düşen Şallı, daha önce oğluyla tatil pozlarını paylaşmıştı.

10 yaşındaki oğlu Pars’ı 2020 yılında lenformadan kaybeden Şallı, zor günler yaşamıştı.

Oğlunun mezarına "Ponçik sen hep benimlesin" yazdıran Şallı, "Hiç kimse benden ölmemi beklemesin. Ben yaşadığım acıyı kendim biliyorum. Bunun hesabını kimseye vermek zorunda değilim" ifadelerini kullanmıştı.

Bu habere tepkiniz:



10/12/2022 22:41