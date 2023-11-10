Ebru Törehan’a 30 gün ceza

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu Miracle Değirmenlik Asbaşkanı Ebru Törehan’ın hakemlere yönelik sarf etmiş olduğu hakaret ve küfürleri nedeniyle Ebru Törehan’a 30 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine karar verdi.

KTFF'den yapılan açıklama şöyle:

04.11.2023 tarihinde Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda oynanan Mormenekşe GBSK – Miracle Değirmenlik SK AKSA 1.Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik kişilik haklarına saldırı, hakaret ve küfür içerikli sözler sarf ettiği nedeni ile Yönetim Kurulu’nun DS-6/2023-2024 sayılı kararı ile kurulumuza sevk edilen Miracle Değirmenlik SK Asbaşkanı 4501 lisans numaralı Ebru Törehan ile ilgili değerlendirme yapmış bulunmaktayız.

Yapılan değerlendirme neticesinde Miracle Değirmenlik SK Asbaşkanı Ebru Törehan’ın, hakemlere yönelik sarf etmiş olduğu kişilik haklarına saldırı, hakaret ve küfür içerikli sözleri, raporlardan tespit edilmiştir. Adı geçen kişinin yazılı ve/veya sözlü savunma yapmadığını da dikkate alarak, Ebru Törehan’a, DT 41(1)’in ihlalinden dolayı, DT 41(1)(B) uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.