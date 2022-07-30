Ebru Yaşar: Sizlerden güç alıyorum
Ebru Yaşar, geliriyle hatıra ormanı yaptıracağı açık hava konserlerine önceki akşam Kuruçeşme’de başladı.
30/07/2022
Ebru Yaşar, geliriyle hatıra ormanı yaptıracağı açık hava konserlerine önceki akşam Kuruçeşme’de başladı.
Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production organizasyonuyla sevenleriyle buluşan ünlü sanatçı yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Yaşar, alanı hıncahınç dolduran kalabalığa teşekkür etti:
“Sizlerden güç alarak, sizlerin sevgisine ve gücüne sığınarak Eskişehir’de bir orman kurmaya karar verdim. Bu yaz yapacağım bütün konserlerle hepimiz bu ormanın bir dalı, bir yaprağı, bir ağacı olacağız.”