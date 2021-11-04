Yenicami ve MTG'nin eski yıldızları Mısır'da göz kamaştırıyor

Ülkemizde forma giydikleri dönemde üstün performanslarıyla dikkat çeken John Ebuka ile Dinopeter Airaodion Mısır Liginde de göz kamaştırıyor.

John Ebuka Yenicami'de, Dinopeter de Mağusa Türk Gücü'nde ofansif etkileri, attıkları goller ve asistleriyle kazanılan şampiyonluklarda önemli pay sahibi olmuşlardı. Geçtiğimiz sezon Mısır Premier Liginde yer alan Enppi takımına transfer olan iki yıldız futbolcu başarılı bir sezon geçirmişti. Bu sezon Mısır Liginin ilk haftasında mağlup olan Enppi geçtiğimiz gün sahasında Al Arab takımını 3-2 mağlup etti. Ebuka biri penaltıdan iki gol kaydederken, Dinopeter de bir gole imza atarak galibiyetin baş mimarları oldular.

Süper Lig'de bu sezon yabancı sayısının bire düşmesinden sonra MTG Kossi Adetu'yu, Yenicami de Moses Akinade'yi kadrosuna katmıştı. Kossi 6 gol kaydetmesine rağmen oyun içi etkinliği bakımından yeterli bulunmazken, ligde galibiyeti bulunmayan Yenicami'de Moses henüz golle tanışamadı.

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04/11/2021 19:12