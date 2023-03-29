Ece Erken: Elime yeni geçti, delil olarak mahkemeye sunmak istiyorum

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 7 tutuklu sanık bulundukları cezaevinden getirilirken bazı tutuksuz sanıklar da hazır bulundu.

Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ve taraf avukatları da duruşmaya katıldı.

“ŞAFAK’I ÖNCE BALIKÇIDA GÖRÜP SİLAH TEMİN EDİP GELMİŞLER”

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ece Erken’in arkadaşı Sezer Çakır, şunları söyledi:

“Ece yakın arkadaşımdır. Taziye için evine gitmiştim. Fatih Sipahi’yi tanırım, ortak arkadaşlarımız var. Ben Ece’nin evindeyken Fatih aradı. Ece’yle görüşmesi gereken önemli bir konu olduğunu söyledi. Yaptığımız görüntülü konuşmada Fatih, Seccad’ın olaydan sonra kendisinin evine geldiğini ve konuştuklarını anlattı. Seccad ona, Şafak’ı önce balıkçıda gördüklerini sonra Galeria’ya gidip silah temin ettiklerini ve Yeşilköy’e dönüp olayın gerçekleştiğini anlatmış. Fatih de organizedeki Hüseyin isimli bir komisere bunu söylediğini anlattı.”

Seccad Yeşil iddiaları reddederek Fatih Sipahi ile arasında böyle bir konuşmanın geçmediğini söyledi.

Kadir Yasak’a silah temin ettiği iddiasıyla yargılanan Abdulkadir Kara ise “Kadir benden gece 23.30’da silah istese onu yalnız bırakmazdım, engel olurdum. Çünkü ailesini tanıyorum. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim, ben Kadir’e silah temin etmedim. Olaydan sonra kendisiyle iki defa görüştüm, olay farklı yerlere geldi. İkinci günün sonunda maktulün öldüğünü öğrendim” dedi.

“KOMİSER HÜSEYİN’İN DİNLENMESİNİ İSTİYORUM”

Ece Erken söz alarak “Organizeden komiser Hüseyin’in dinlenmesini istiyorum. Çünkü Fatih onunla konuştuğunu söyledi. Hatta Fatih ertesi gün yine arayıp bana ‘Silivri’ye gideceğim, Seccad Yeşil’i yakalatacağım’ dedi. HTS kayıtlarının çıkarılmasını istiyorum” diye konuştu.

Sanık avukatları Fatih Sipahi’nin bu şekilde ifade vermediğini ve tanığın yalan söylediğini belirterek hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

“SEZER ÇAKIR YAZIŞMALARI ATTI”

Telefonuna duruşma sırasında mesaj gelen Ece Erken söz isteyerek, “Sezer Çakır, Fatih ile yazışmalarını attı. Delil olarak mahkemeye sunmak istiyorum. Yeni elime geçti. Böylelikle her şey ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.

Ece Erken’in avukatı da söz alarak “Sezer Çakır, Fatih Sipahi ile olan WhatsApp yazışmalarını bulup müvekkilime göndermiş. O konuşmalarda Fatih Sipahi’nin ‘Kimseden korkum yok, adalet yerini bulsun. Yarın operasyon olacak’ şeklinde mesajları bulunuyor. Burada asıl konuşulması gereken şey Fatih Sipah’i neden ifadesini değiştirdi” dedi.

“DUR YAPMA KADİR, ATEŞ ETME’ DİYORUM”

Duruşmada söz verilen Seccad Yeşil haksız yere tutuklu olduğunu belirterek, “Bir toplantıya katıldım. Uzlaşı oldu. İlk görüşmede uzlaşı ile masadan ayrılmamız benim sayemde oldu. Ben sonrasında Şafak ağabeyi tehdit etmedim. Şafak ağabey ile hiçbir düşmanlığım yoktu. Bu olay küfür yüzünden oldu. Olay anında da ben ‘Dur yapma Kadir, ateş etme’ diyorum. Silah patlar patlamaz orayı terk ettim zaten. Öldüğünü duyduğumda da çok üzüldüm” dedi.

Sanığın sözlerine sinirlenen Ece Erken ‘dinlemiyorum’ diyerek duruşma salonundan ayrıldı.

“KİMSE BANA KÜFÜR EDEMEZ”

Olayı tasarlamadığını söyleyen Kadir Yasak savunmasında, “Öldürme niyeti olan biri o kişiyle oturup çay içmez. Bir suç işledim diye yapmadığım şeyleri kabul etmem. Küfürleri kim duysa tepkisiz kalamaz. Gözümün içine baka baka kimse bana küfür edemez, ben de sinirlendim. Benim yüzümden insanlar mağdur oldu” dedi.

“O GÖRÜNTÜNÜN HOŞ GÖRÜNMEDİĞİNİN FARKINDAYIM”

Olayın para meselesi olmadığını belirterek savunmasına başlayan Ali Yasak da “Ben oraya silahsız gidiyorum. O görüntünün hoş görünmediğinin farkındayım. Ben bir saniye içinde en mantıklı hareketi yaptığıma inanıyorum. Kimsenin elinde patlayan bir silahı alamam. Bu işte suçsuz olmak için bir mermi yemem lazımsa orada bulunan herkes en az benim kadar suçludur” şeklinde konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi. (DHA)

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29/03/2023 09:49