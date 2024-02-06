Ece Erken isyan etti: Beni dağa kaldırmakla tehdit ediyor

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06/02/2024

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Ece Erken isyan etti: Beni dağa kaldırmakla tehdit ediyor

Ece Erken’in başı takıntılı hayranıyla dertte. Ünlü sunucu 3 yıl önce kendisini ve o dönem hayatta olan eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu tehdit ettiği iddiasıyla Erdal Çınar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Erken, geçen yıl davanın sonuçlandığını ve mahkemeden Çınar’ın akıl hastanesine yatırılması yönünde karar çıktığını açıklamıştı.

Önceki gün sosyal medyada yaptığı paylaşımla Erdal Çınar’ın akıl hastanesinden çıktığını ve yine kapısına dayandığını söyleyen Ece Erken isyan etti:

“Bu şahıs nasıl benim kapımın önüne kadar gelebiliyor? Neden hâlâ dışarıda?” Çınar’ın annesine gönderdiği notları da Emniyet’i etiketleyerek paylaşan Erken, “Erdal Çınar beni dağa kaldırmakla tehdit ediyor. Suç duyurusunda bulunduk. Akıl hastanesinden çıkmış, ne yapmasını bekliyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

06/02/2024 11:45
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TAGS: Ece Erken
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