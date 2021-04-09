Ece Erken ‘Tefeciye bulaştım’ diyerek ünlülerden para istedi

İlk sunucu Arto’yu arayan Ece Erken, “Acil paraya ihtiyacım var karakoldayım. Bana 5 bin TL gönderir misin?” dedi. Arto da “Hesap numaranı gönder hemen atayım” yanıtını verdi.

“ZENGİN SEVGİLİN VARKEN BENDEN İSTEYİNCE ŞAŞIRDIM”

Ardından şarkıcı Safiye Soyman’ı arayan Erken 10 bin TL istedi. Üzerinde nakit olmadığını söyleyen Soyman ise hemen yanındaki arkadaşlarından isteyerek Erken’e geri döneceğini söyledi. Şaka yaptığını açıkladığı Soyman’ın “Senin zengin sevgilin var benden isteyince şaşırdım” demesi üzerine şaşkına dönen Erken, kahkaha attı.

EN YAKIN ARKADAŞI ŞAŞIRTTI

Para istediği eski milli futbolcu Tanju Çolak’ın olumlu cevabıyla sevinen Erken, en yakın arkadaşı Sezer’den 100 bin TL borç istedi. Erken’in, en yakın arkadaşının “Bütün paramı borsaya yatırdım. Çekersem çok zararım olur” yanıtına şaşırdığı görüldü.

“BEN DE ZOR DURUMDAYIM”

Sunucu Aslı Turanlı’dan da beklediği cevabı olan Erken son olarak Metin Uca’yı aradı .Uca, “Ben de zor durumdayım” cevabını verdi. Erken’in kendisine şaka yaptığını öğrenen Uca “O zaman sen bana gönder” şeklinde espri yaptı.

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09/04/2021 08:59