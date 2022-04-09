Ece Erken'in banka hesabı bloke edildi! 'Ah be Şafak’ım hiç dostun yokmuş'

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ocak ayında Yeşilköy'de bulunan balıkçısında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Eşinin vefatıyla sarsılan Ece Erken dün yaşadığı büyük şoku sosyal medya hesabından paylaştı.

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından zor günler geçiren Ece Erken banka hesabının bloke edildiğini görünce çıldırdı!

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Eşinin vefatıyla sarsılan Ece Erken zor günleri atlatmak için oğlu ve yakın dostlarıyla vakit geçiriyor. Sık sık Instagram hesabından dua paylaşımları ve kocasıyla mutlu anlarının karelerini yayınlayan Ece Erken oğlunun doğum gününde yaşadığı bir olayla çıldırdı.

Ece Erken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş. Neden çünkü Şafak'a ‘abi' diyen, peşinde gezen 'param yok bana borç al' diyen, ölümüne sebebiyet veren şahıs tedbir kararı aldırmış" diyerek isyan etti.

Ece Erken bu işin peşini bırakmayacağını söyleyerek "Daha önce hapis yatan şerefsizle her türlü savaşacağım" dedi.

EŞİM SENİN YÜZÜNDEN ÖLDÜ

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle suçladığı kişi hakkında ağır ithamlarda bulunan Erken, 'Sokağa çıkarken utanman, ölüme sebebiyet vermekten kahrolman gerekirken uyduruk çekler yazıp ölen eşime iftira atıyorsun. Kasti benim hesabıma yaptığın bu blokeyle birlikte senin namussuz yaşamını, hapislerde çürüyeceğin günleri Allah nasip etsin ve yaptığın dolandırıcılığı herkese ispat edeceğim.’ İfadelerini kullandı.

Vefat eden eşine de seslenen ünlü sunucu, ‘En yakınların mal kaçırdı, ‘Çavuş’ soyadlı birinin üstüne yaptılar her şeyi… ‘Arkadaşım’ dediğin dolandırıcı şerefsiz çıktı. Borcu varken ‘borcu var’ dedi. Ah be Şafak’ım hiç dostun, hiç adam yokmuş çevrende. Allah seni kurtarmış’ dedi.

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09/04/2022 10:40