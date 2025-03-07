Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
Belgrad Ormanı'nda kaybolmasının ardından 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in, ölüm nedeni belli oldu. Genç kadının "hastaneye getirildiği kalp krizi geçirdiği" ardından iç kanamaya bağlı olarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.
YAYIN TARİHİ:
07/03/2025
Ece Gürel'in, bulunmasının ardından yaşama döndürülmesi için gayret gösterildi.
Genç kadının bulunduğu bilinci yarı açıktı ancak titriyordu. Güler'in sağlık durumu şu seyri izledi:
"Hipotermi halinde vücut ısısının 25 dereceydi, hastaneye getirdiklerinde kalp krizi geçirdi müdahale sonucu tekrar hayata döndürüldü, entübe halde tedavisine devam edildi, 6 Mart saat 16:00 sıralarında iç organlarda kanamaların başladı. 7 Mart saat 03:40 sıralarında vefat etti."
YAYIN TARİHİ: