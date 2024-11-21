Ece Kurt Başarılı Eğitim ve Model Kariyeriyle Dikkat Çekiyor

40 yıllık bir gelenek olan ve ülkemizin güzellik tarihine damga vuran Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması’nın 2024 kraliçesi Ece Kurt, başarıyla devam ettiği üniversite eğitimi ve gelecekteki hedefleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

EĞİTİM HAYATINA ODAKLANIYOR

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan Ece Kurt, yoğun sınav haftasında üniversite eğitimine tam bir özveriyle devam ediyor. Geleceğin İngilizce öğretmenlerinden biri olmayı hedefleyen genç kraliçe, eğitim ile modellik kariyerini başarıyla bir arada götürüyor.

KAMPÜS VE HUZURLU YAŞAM

Ailesiyle birlikte Karaoğlanoğlu’nda yaşayan ve ailenin tek çocuğu olan Ece Kurt, GAÜ kampüsü ile evi arasında huzurlu bir hayat sürüyor. 1.79 m boyu ve düzgün fiziği ile dikkat çeken Kurt, kariyerini Günkut Ekolü'nün 44 yıllık tecrübesiyle şekillendiriyor.

MODA DÜNYASINDA İLK ADIMLAR

Ece Kurt, ülkemizin başarılı moda tasarımcılarından İnci Arkan’ın 2025 yılı özel koleksiyonu "Jacketrend by İnci Arkan" için yapılan çekimlerde yer aldı. Tamamıyla 2025 yılı trend renklerinden ve ceketlerden oluşan bu koleksiyon, modaya yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

MISS KUZEY KIBRIS OLMAK

Ece Kurt, Miss Kuzey Kıbrıs 2024 unvanıyla uluslararası etkinliklerde KKTC’yi temsil etmeye hazırlanıyor. Genç kraliçe, bu unvanın sorumluluğunun bilincinde olduğunu ifade ederek şu sözleri paylaştı:

"Miss North Cyprus olarak ülkemi temsil edeceğim ve katılacağım etkinliklerde kalite, marka ve efsane duruşumuzla tanınma ve tanıtma adına seferberlikte yer alacağım. Geleceğe dair büyük bir beklenti ve heyecan içindeyim."

GELECEĞE UMUTLA BAKIYOR

Miss Kuzey Kıbrıs 2024 güzeli Ece Kurt, hem eğitim hem modellik kariyeriyle gelecekteki başarılarıyla adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor. Uluslararası platformlarda ülkemizi temsil edecek olan genç kraliçe, şimdiden moda ve eğitim dünyasının parlayan yıldızlarından biri olma yolunda ilerliyor.