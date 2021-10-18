Ece Ronay, Erbil’den şikayetini geri çekme şartını açıkladı

Klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil’in kendisini taciz ettiğini öne süren sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay, YouTube programı “Katarsis”te konu hakkında konuştu.

Erbil’le yazışmalarını ifşa eden Ronay, o paylaşımların gündem yaratacağını tahmin edemediğini söyleyerek, “Paylaşım yaparken bunun bu kadar büyüyeceğini düşünemedim. O beni tehdit etti, ben de paylaştım. Özür diler ve konu kapanır diye düşünmüştüm. Tek amacım; susmuyorum, tehdidinize boyun eğmiyorum demekti" diye konuştu.

"İftira atmaya çalışsam, başka şeyler de söyleyebilirdim. Sadece özür bekledim. Ama onlar beni suçlu çıkarmak için her şeyi yaptılar" diyen Ronay, "Gelip klibimde oynadı. Birbirimize etkileşim olarak destek sağlayacağız diye konuşmuştuk. Saygılı duruşuma rağmen bana karşı çirkin bir dönüş yaptı. Sonradan ‘Nişanlı olduğunu bilmiyordum’ dedi" ifadesini kullandı.

Ronay, şöyle konuştu:

"Şunu bile söyledim; ‘Eğer herhangi bir çocuk yurduna kütüphane yapmayı kabul ederseniz ben bu olayı daha fazla büyütmeyeceğim, hatta şikâyetimi geri çekeceğim’ dedim. Ama bana maddi tazminat davası açtılar.”

Ece Ronay'ın, attığı mesajları ifşa etmesinin ardından hakkında 2 ay süre ile koruma kararı aldırdığı Mehmet Ali Erbil, Ronay'dan şikayetçi olmuştu. Erbil'in şikayetinin ardından Ronay hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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18/10/2021 09:01