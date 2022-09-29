Ece Ronay'ın TikTok iddialarına Mehmet Ali Erbil'den cevap!

Ece Ronay'ın, "TikTok'ta günlük 70 bin ile 100 bin TL arasında para kazanıyor" sözlerine Mehmet Ali Erbil'den cevap geldi. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, "Onu söyleyenler ve yorum yapanlar herhalde benim mali danışmanlarımdan daha iyi biliyor. Öyle bir şey yok be... Çok para kazandığımı düşünüyorlar ama kazanmıyorum. Ben zaten para işleriyle de hiç ilgilenmiyorum" dedi.

Son dönemde TikTok'ta canlı yayın açarak hayranlarından hediye isteyen Mehmet Ali Erbil, hakkında davalık olduğu Ece Ronay, "TikTok'ta günlük 70 bin ile 100 bin TL arasında para kazanıyor" açıklamasında bulunmuştu.

"ÇOK PARA KAZANDIĞIMI DÜŞÜNÜYORLAR AMA KAZANMIYORUM"

Geçtiğimiz gün Beyoğlu'nda objektiflere yansıyan Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'a cevap verdi. Erbil, "Onu söyleyenler ve yorum yapanlar herhalde benim mali danışmanlarımdan daha iyi biliyor. Öyle bir şey yok be... Çok para kazandığımı düşünüyorlar ama kazanmıyorum. Ben zaten para işleriyle de hiç ilgilenmiyorum" şeklinde konuştu.

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29/09/2022 09:05