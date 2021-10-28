Ece Seçkin düğününden yeni fotoğrafları paylaştı

Yaklaşık dört yıldır birlikte olan ünlü şarkıcı Ece Seçkin ve pilot Çağrı Terlemez çifti, 15 Eylül Çarşamba akşamı dünyaevine girmişti.

Sosyal medyayı sık kullandığı bilinen Ece Seçkin düğününden yeni fotoğraflar paylaştı. Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in paylaşımı kısa sürede on binlerce yorum ve beğeni aldı.

DEDİĞİNİ YAPTI

30 yaşındaki Seçkin, düğününden günler önce hediye edeceğini açıkladığı gelinliklerinden ilkini dün akşam İzmir konserinin ardından hayranına armağan etti. Ünlü şarkıcı, sekiz hafta sonra dünyaevine girecek olan 25 yaşındaki Nurten adlı hayranıyla buluşma gününde duygusal anlar yaşadı.

Vücut ölçüleri olarak Ece Seçkin'i anımsatan ve gelinliği giydikten sonra aynadan gözlerini alamayan genç kız, mutluluğunu gizleyemedi. Ünlü şarkıcı ise heyecanını sosyal medya hesabından paylaştı.

"SANA ŞANS GETİRSİN"

Seçkin, paylaşımına şu notu düştü; "Nurten bana haftalar önce ulaşmıştı. Hayalindeki gelinliği üstümde görünce çok heyecanlanmış. Vücut ölçülerini ve fotoğraflarını bana yolladı ve dün İzmir konserime geldi. Hakikaten bana bu kadar benzeyen bir gelin adayını görmek benim için de heyecan verici oldu.

"Güle güle giy Nurten. Bu gelinlik sana şans getirsin, hayatın boyunca mutlu ol. Diğer gelinliğim ise 15 Ekim’de İstanbul konserimde yeni gelin adayına gidecek. Konsere gelecekler bana yazsın ve fotoğraflarını yollamayı unutmasın."

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28/10/2021 08:47