Ece Seçkin süper minisiyle sahnedeydi!

Konserlerine hız kesmeden devam eden genç şarkıcı Ece Seçkin, sahnede tercih ettiği iddialı kıyafetleriyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz gün sahneye iç çamaşırsız çıkan ünlü şarkıcı sosyal medyada epey konuşulmuştu.

Bursa'daki konserine yine iddialı bir kıyafetle çıkan Seçkin, sosyal medyada sahne pozlarını paylaştı. Seçkin paylaşımına "Bana yeni düşmanlar lazım" notunu düştü.

Derin sırt dekolteli süper mini kıyafetiyle boy gösteren Seçkin'e sosyal medyada yorum yağdı.



Ünlü şarkıcı için "Ece yine bildiğimiz gibi", "Dekolteden vazgeçemiyor" yorumları yapıldı.

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11/11/2021 08:57