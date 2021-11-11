Ece Seçkin süper minisiyle sahnedeydi!

Ece Seçkin sahne kıyafetiyle sosyal medyayı salladı. Sırtı açık süper mini tulum giyen Seçkin, hem şarkılarıyla hem de elbisesiyle nefes kesti.

ads ads ads ads
11/11/2021

ads
ads
ads
Ece Seçkin süper minisiyle sahnedeydi!

Konserlerine hız kesmeden devam eden genç şarkıcı Ece Seçkin, sahnede tercih ettiği iddialı kıyafetleriyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz gün sahneye iç çamaşırsız çıkan ünlü şarkıcı sosyal medyada epey konuşulmuştu.

Bursa'daki konserine yine iddialı bir kıyafetle çıkan Seçkin, sosyal medyada sahne pozlarını paylaştı. Seçkin paylaşımına "Bana yeni düşmanlar lazım" notunu düştü.

mini-degil-super-mini-ece-seckin-in-kiyafetini-14512922_5220_m

Derin sırt dekolteli süper mini kıyafetiyle boy gösteren Seçkin'e sosyal medyada yorum yağdı.

mini-degil-super-mini-ece-seckin-in-kiyafetini-14512922_6391_m
Ünlü şarkıcı için "Ece yine bildiğimiz gibi", "Dekolteden vazgeçemiyor" yorumları yapıldı.

11/11/2021 08:57
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Ece Seçkin
MANŞETLER

HK CELEBRITY

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.