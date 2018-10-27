Ece Seçkin'den Muhteşem Performans

Ece Seçkin repertuvarı ile birlikte dinleyicileri kendine hayran bıraktı, şarkılarıyla kulaklarını çaldı sildi. Dansları ile de izleyicilerine kadar bir şov sunan Seçkin şarkılarına hep bir ağızdan hediye eden yüzlerce müzikseveri "Adeyyo", "Çakıl Taşları", "Arnavut Kaldırımları", "Şekliniz" ve "Değerli" gibi yerli ve yabancı şarkılarla doyasıya eğlendirdi.

Sahnesinin ilk yarışıyla Ece Seçkin'in dinlediği gelen şarkıcı Hera'yı sahnesine davet etti. Ozan Doğulu ile birlikte sahneye çıkarak çıkarılan "Öle Öle" olduğunu söyledi. Fiziği ile ön plana çıkan Hera şarkısının sonunda büyük alkış topladı.

Ece Seçkin sahnenin ikinci yarısına yabancı şarkılar ile başladı. Ece Seçkin Yıldız Tilbe'nin "Delikanlım" adını provasız söyledi. Seyircilerden büyük alkış alan Seçkin kendisini dinlemeye gelen herkese teşekkür etmek başlangıç şarkısı da olan "Dibine Dibine" yi söylerek geceyi noktaladı.