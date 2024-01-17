Ecel evinde yakaladı

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17/01/2024

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Ecel evinde yakaladı

Gazimağusa’da  dün, 18:30-22:30 saatleri arasında, 40 yaşındaki Mehmet Geçit kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Geçit'in ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda belli olacak. 

Ayrıca, dün saat 12:30 civarında ise Lapta'da ikamet eden 70 yaşındaki Rıchard Henry Round, kaldığı yerde ölü olarak bulundu. Round'un ölüm sebebi de yapılacak otopsi sonucunda ortaya çıkacak.

Her iki ölüm olayıyla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

17/01/2024 11:59
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TAGS: mehmet geçit, haber, kıbrıs
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