Ecel evinde yakaladı

İskele’de sakin Stephen Hemmings ( 61) dün evinde ölü bulundu.



Hemmings’in ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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HIRSIZLIK



Polis Bülteni’ne göre, 1 Ekim’de Gazimağusa’da İlarma Süpermarket’te müşteri olarak bulunan L.M.’nin (E-33), market içerisinde bir firmada görevli Özgün İnce’nin kullanımında bulunan iki adet cep telefonu ve çantayı çaldığı tespit edildi.



L.M, dün Akyar Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.



Bu arada, 29 Ağustos’ta, Girne’de faaliyet gösteren Sorma Gir isimli internet cafe içerisinde Tobi Isarah Akıntemi’e ait para cüzdanını ve içerisinde bulunan 1 adet Nijerya kimlik kartı, 2 adet bankamatik kartı, 1 adet öğrenci kartı ve bir adet citybank kartı çalındı.



Polisin yürüttüğü ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen Ü.G (E-22) tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.