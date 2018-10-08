HABER KIBRIS

Ecel evinde yakaladı

61 yaşındaki Stephen Hemmings evinde ölü bulundu.

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08/10/2018

Ecel evinde yakaladı

İskele’de sakin Stephen Hemmings ( 61) dün evinde ölü bulundu.

Hemmings’in ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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HIRSIZLIK 

Polis Bülteni’ne göre, 1 Ekim’de  Gazimağusa’da İlarma Süpermarket’te müşteri olarak bulunan L.M.’nin (E-33), market içerisinde bir firmada görevli Özgün İnce’nin kullanımında bulunan iki adet cep telefonu  ve çantayı çaldığı tespit edildi.

L.M, dün Akyar Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Bu arada, 29 Ağustos’ta, Girne’de faaliyet gösteren  Sorma Gir isimli internet cafe içerisinde Tobi Isarah Akıntemi’e ait para cüzdanını ve içerisinde bulunan 1 adet Nijerya kimlik kartı, 2 adet bankamatik kartı, 1 adet öğrenci kartı ve bir adet citybank kartı çalındı. 

Polisin yürüttüğü  ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen Ü.G (E-22) tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.

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TAGS: Stephen Hemmings, haber, kıbrıs
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